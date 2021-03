Geschreven door Jessica Westdijk 26 mrt 2021 om 21:03

De KNVB heeft het duel tussen Ajax en FC Utrecht ingepland op 22 april. De wedstrijd werd begin februari afgelast vanwege het winterse weer. Omdat Ajax nog altijd actief is in de Europa League, was het lastig om een moment te vinden om het duel in te halen. Nu komt dat duel er dus op 22 april bij, in de toch al zo drukke aprilmaand.

Omdat Ajax – FC Utrecht op donderdag 22 april gespeeld wordt, is het duel tussen Ajax en AZ en dag verplaatst. Dat wordt nu op 25 april gespeeld. Op die dag zou Ajax ook kampioen kunnen worden. Het programma van Ajax in april ziet er nu als volgt uit: