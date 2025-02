Opvallend: 'Reiziger wil voormalig Ajax-speler weer selecteren'

Mohamed Ihattaren heeft bij RKC Waalwijk zijn vorm weer hervonden. De oud-PSV'er verspeelde een aantal mogelijkheden bij diverse clubs, maar timmert in Waalwijk aan de weg.

En dat is ook de KNVB opgevallen, zo weet ESPN. De Nederlandse voetbalbond zou Ihattaren namelijk gepolst hebben om voor Jong Oranje uit te komen, wat toewerkt naar het EK van komende zomer. Trainer Michael Reiziger zou wel brood zien in een samenwerking met Ihattaren, die sinds enkele maanden een vaste basisplaats heeft bij RKC.

De mogelijkheid bestaat dat Ihattaren binnenkort een uitnodiging ontvangt om zich te melden bij de Oranje-talenten. Omdat hij na 1 januari 2002 is geboren (Ihattaren is geboren op 12 februari 2002) is dit de laatste cyclus dat hij mag uitkomen voor Jong Oranje.