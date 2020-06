Geschreven door Jessica Westdijk 19 jun 2020 om 14:06

De KNVB presenteerde onlangs een routekaart voor de terugkeer van het voetbal. Daarin staat dat vanaf september zonder publiek gespeeld gaat worden en vanaf januari weer met publiek.

Edwin van der Sar opperde al om topduels pas in de tweede seizoenshelft te spelen, omdat je die het liefste met publiek wilt beleven. Denk bijvoorbeeld aan de beide Klassiekers.

Ook KNVB-directeur Eric Gudde ziet wel iets in dat plan, dat al eerder ter sprake was gekomen: “Het lijkt me een goed plan om de wedstrijden waar veel publiek op afkomt, de zogenoemde kaskrakers, in de tweede helft van het seizoen te programmeren”, zo vertelt hij in het Algemeen Dagblad. “Aan de andere kant blijft het koffiedik kijken. Niemand weet nog wanneer we met publiek kunnen gaan spelen. Maar de afdeling competitiezaken gaat er in elk geval wel mee aan de slag”, verzekert Gudde.