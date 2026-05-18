KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax

Max
bron: De Telegraaf
Veel regen bij SC Heerenveen - Ajax
Veel regen bij SC Heerenveen - Ajax

Scheidsrechter Joey Kooij had de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Ajax zondag gewoon stil mogen leggen. In de slotfase was het veld onbespeelbaar door zware regenval. 

Het zorgde voor de nodige hilariteit in het Abe Lenstra Stadion: door een enorme plensbui was het veld in de tweede helft even compleet onbespeelbaar. Het zorgde voor glijpartijen, ballen die amper doorrolde en chaotische situaties. 

Na afloop was er echter ook kritiek. Het had ook in gevaarlijke situaties en blessures kunnen resulteren. Bij beide clubs rees de vraag waarom scheidsrechter Kooij de wedstrijd in die fase niet onderbrak. Het vermoeden was dat het te maken had met het feit dat alle wedstrijden in de laatste speelronden van de Eredivisie op hetzelfde tijdstip begonnen om competitievervalsing tegen te gaan. 

De KNVB laat in een reactie aan de Telegraaf weten dat dat niet meespeelde. "De beslissing om een wedstrijd tijdelijk te onderbreken of te staken is de bevoegdheid van de scheidsrechter. Hoewel hij de wedstrijd, gezien de weersomstandigheden, tijdelijk had kunnen stilleggen, heeft hij ervoor gekozen om de wedstrijd te laten uitspelen', zo reageert de voetbalbond. 

