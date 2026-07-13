Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

KNVB reageert op overlijden Rob Dieperink: "We zijn geschrokken"

Arthur
Rob Dieperink
Rob Dieperink Foto: © Pro Shots

Er is een update naar aanleiding van de eerdere berichtgeving over het overlijden van KNVB-scheidsrechter Rob Dieperink. Verschillende media melden inmiddels dat hij is overleden en de KNVB heeft inmiddels reactie gegeven op het overlijden, zij spreken hun medeleven uit aan de nabestaanden.

Eerder meldde het doorgaans goed ingevoerde realitykanaal Reality FBI op Instagram dat Dieperink was overleden, op basis van informatie van meerdere bronnen. Later berichtten ook andere media over zijn overlijden.

Volgens eerdere berichtgeving werd Dieperink in april 2026 in Londen gearresteerd op verdenking van de aanranding van een 17-jarige jongen. De zaak werd later door de politie geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Desondanks besloot de FIFA hem van het WK te halen en schrapte de KNVB hem voor de slotfase van de competitie.

Volgens verschillende bronnen is momenteel politie aanwezig bij de woning waar Dieperink woonde en zou ook een forensische onderzoekseenheid ter plaatse zijn. De omstandigheden rond zijn overlijden en de berichtgeving over de mogelijke doodsoorzaak zijn op het moment van schrijven nog niet officieel bevestigd.

De KNVB reageert bij De Telegraaf als volgt: "De voetbalbond reageert verdrietig: ’We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Met Rob verliest de arbitrage een zeer gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring, maar bovenal een fijne en betrokken collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies."

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Jongen (8) in Ajax-shirt bedreigd tijdens oefenwedstrijd

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"

Jongen (8) in Ajax-shirt bedreigd tijdens oefenwedstrijd

'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'

KNVB reageert op overlijden Rob Dieperink: "We zijn geschrokken"

'Ajax biedt miljoenen voor middenvelder, flinke concurrentie'

De Telegraaf: 'Ajax pikt 20-jarige spits gratis op bij Juventus'

BREAKING | 'Gaaei bereikt akkoord en staat voor vertrek bij Ajax'

VIDEO | Marcos Leonardo gespot op De Toekomst voor medische keuring
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws