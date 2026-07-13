KNVB reageert op overlijden Rob Dieperink: "We zijn geschrokken"

Er is een update naar aanleiding van de eerdere berichtgeving over het overlijden van KNVB-scheidsrechter Rob Dieperink. Verschillende media melden inmiddels dat hij is overleden en de KNVB heeft inmiddels reactie gegeven op het overlijden, zij spreken hun medeleven uit aan de nabestaanden.

Eerder meldde het doorgaans goed ingevoerde realitykanaal Reality FBI op Instagram dat Dieperink was overleden, op basis van informatie van meerdere bronnen. Later berichtten ook andere media over zijn overlijden. Volgens eerdere berichtgeving werd Dieperink in april 2026 in Londen gearresteerd op verdenking van de aanranding van een 17-jarige jongen. De zaak werd later door de politie geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Desondanks besloot de FIFA hem van het WK te halen en schrapte de KNVB hem voor de slotfase van de competitie.