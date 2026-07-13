KNVB reageert op overlijden Rob Dieperink: "We zijn geschrokken"
Er is een update naar aanleiding van de eerdere berichtgeving over het overlijden van KNVB-scheidsrechter Rob Dieperink. Verschillende media melden inmiddels dat hij is overleden en de KNVB heeft inmiddels reactie gegeven op het overlijden, zij spreken hun medeleven uit aan de nabestaanden.
Eerder meldde het doorgaans goed ingevoerde realitykanaal Reality FBI op Instagram dat Dieperink was overleden, op basis van informatie van meerdere bronnen. Later berichtten ook andere media over zijn overlijden.
Volgens eerdere berichtgeving werd Dieperink in april 2026 in Londen gearresteerd op verdenking van de aanranding van een 17-jarige jongen. De zaak werd later door de politie geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Desondanks besloot de FIFA hem van het WK te halen en schrapte de KNVB hem voor de slotfase van de competitie.
Volgens verschillende bronnen is momenteel politie aanwezig bij de woning waar Dieperink woonde en zou ook een forensische onderzoekseenheid ter plaatse zijn. De omstandigheden rond zijn overlijden en de berichtgeving over de mogelijke doodsoorzaak zijn op het moment van schrijven nog niet officieel bevestigd.
De KNVB reageert bij De Telegraaf als volgt: "De voetbalbond reageert verdrietig: ’We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Met Rob verliest de arbitrage een zeer gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring, maar bovenal een fijne en betrokken collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies."
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