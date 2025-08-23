Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax historie & oud-spelers

'KNVB strikt ex-assistent van Ajax als nieuwe assistent Jong Oranje'

Amber
bron: De Telegraaf
Said Bakkati en Maurice Steijn bij Ajax
Said Bakkati en Maurice Steijn bij Ajax Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft Said Bakkati gestrikt als nieuwe assistent-coach bij Jong Oranje. Volgens De Telegraaf vervangt hij Jeffrey Talan, die die samen met Leeroy Echteld de rechterhand van bondscoach Michael Reiziger was.

Bakkati speelde zelf voor onder meer SC Heerenveen en ADO Den Haag, en kwam drie keer uit voor Jong Oranje. Als trainer deed hij ook flink wat ervaring op. Zo was hij eerder de assistent van Jaap Stam bij Jong Ajax, Reading, PEC Zwolle, Cincinnati en Feyenoord. Ook diende Bakkati als rechterhand van Dick Advocaat bij Feyenoord en ADO Den Haag.

Maurice Steijn voegde Bakkati bij Ajax aan zijn staf toe en heeft de oud-verdediger nu als assistent bij Sparta. Tijdens de interlandperiodes zal Bakkati beschikbaar zijn voor de KNVB. Hij zal de werkzaamheden combineren met zijn werkzaamheden bij Sparta Rotterdam. "De voetbalbond is met de Rotterdammers in gesprek over de precieze voorwaarden. Bakkati tekent een contract voor één jaar. Bakkati is om een reactie gevraagd, maar zegt op dit moment niet te kunnen reageren", schrijft De Telegraaf.

