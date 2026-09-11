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KNVB treft maatregelen en scherpt protocol rond vuurwerk aan

Max
Vuurwerk door Ajax-supporters
Vuurwerk door Ajax-supporters Foto: © Pro Shots

Voetbalwedstrijden worden vanaf nu standaard gestaakt als er op de tribune vuurwerk wordt afgestoken dat op het veld of op andere tribunes terechtkomt. Dat is de uitkomst van landelijk overleg.

De KNVB, het Openbaar Ministerie, de Politie, de minister van Justitie en Veiligheid en burgemeester Paul Depla (namens alle burgemeesters met betaald voetbalorganisaties in hun gemeenten) kwamen woensdag bijeen naar aanleiding van de recente ongeregeldheden bij SC Cambuur - Feyenoord en FC Utrecht - Go Ahead Eagles. 

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd gestaakt en dinsdag uitgespeeld en dat wordt vanaf nu de norm. Volgens het aangescherpte protocol moet een wedstrijd direct gestaakt worden als er vuurwerk op het veld wordt gegooid of in een ander supportersvak belandt. Voorheen volgde in de meeste gevallen een korte onderbreking en werd de wedstrijd niet veel later uitgespeeld.

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