Geschreven door Jordi Smit 04 mrt 2020 om 10:03

© Proshots

Ajax en AZ maakten het de KNVB de afgelopen maanden bepaald niet eenvoudig, maar inmiddels heeft de bond geschikte data gevonden voor de inhaalduels die ontstonden toen de storm Ciara over ons land raasde.

De topper tussen AZ en Feyenoord wordt op woensdag 8 april om 18.45 uur afgewerkt in Alkmaarder. Een dag later, op donderdag 9 april om 19.15 uur, wordt het duel tussen FC Utrecht en Ajax in de Galgenwaard gespeeld. De wedstrijden worden vroeger afgewerkt dan normaal. Dat heeft alles te maken met de Champions League-duels op dezelfde avonden. De regels van de UEFA staan niet toe dat deze gelijktijdig worden gespeeld.

De KNVB zat lange tijd met de handen in het haar toen zowel Ajax als AZ nog in de Europa League zat. Als Ajax Europees ver kwam, dan maakte het drukke schema het vrijwel onmogelijk om een geschikte datum voor het inhaalduel in Utrecht te vinden. Na de Europese uitschakeling van Ajax wist de KNVB snel tot een oplossing te komen.

Door de uitschakeling van de Amsterdammers krijgt Ajax-FC Twente, dat op 15 maart gepland staat, overigens een andere tijd. Het treffen stond eerst nog om 20.00 uur op het programma, maar is inmiddels verplaatst naar 14.30 uur.

Vanavond staat eveneens FC Utrecht-Ajax op het programma, maar dan in de halve finale van de KNVB Beker. Bij winst treedt de ploeg van Erik ten Hag op zondag 19 april aan tegen de winnaar van het duel Feyenoord-NAC Breda.