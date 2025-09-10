KNVB voert 16 (!) wijzigingen door: Ajax - NAC Breda verplaatst

De KNVB heeft in de speelrondes 5 tot en met 12 maar liefst zestien wijzigingen doorgevoerd, zo laat de voetbalbond weten via de officiële kanalen. De wedstrijd Ajax - NAC Breda op zaterdag 27 augustus heeft daardoor een nieuw aanvangstijdstip gekregen.

Het duel in de Johan Cruijff Arena begint nu al om 16:30 uur. De KNVB heeft daarnaast ook de speeldagen en tijden voor de speelrondes 13 tot en met 21 bekend gemaakt. Deze wedstrijden worden afgewerkt vanaf (eind) november tot en met begin februari.

"Dit najaarsprogramma kon worden afgerond nadat de speelschema's van PSV, Ajax (Champions League), Feyenoord, FC Utrecht, Go Ahead Eagles (Europa League) en AZ (Conference League) bekend waren", legt de KNVB uit. Klik hier voor het najaarsprogramma.

De wedstrijden vanaf speelronde 22 worden uiterlijk dinsdag 23 december 2025 bekend