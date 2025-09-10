AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
KNVB voert 16 (!) wijzigingen door: Ajax - NAC Breda verplaatst

Niek
Ajax-fans op de tribune
Ajax-fans op de tribune Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft in de speelrondes 5 tot en met 12 maar liefst zestien wijzigingen doorgevoerd, zo laat de voetbalbond weten via de officiële kanalen. De wedstrijd Ajax - NAC Breda op zaterdag 27 augustus heeft daardoor een nieuw aanvangstijdstip gekregen. 

Het duel in de Johan Cruijff Arena begint nu al om 16:30 uur. De KNVB heeft daarnaast ook de speeldagen en tijden voor de speelrondes 13 tot en met 21 bekend gemaakt. Deze wedstrijden worden afgewerkt vanaf (eind) november tot en met begin februari. 

"Dit najaarsprogramma kon worden afgerond nadat de speelschema's van PSV, Ajax (Champions League), Feyenoord, FC Utrecht, Go Ahead Eagles (Europa League) en AZ (Conference League) bekend waren", legt de KNVB uit. Klik hier voor het najaarsprogramma. 

De wedstrijden vanaf speelronde 22 worden uiterlijk dinsdag 23 december 2025 bekend

Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
