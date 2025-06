KNVB voert drastische wijzigingen door in spelregels Eredivisie

Hoewel het nieuwe seizoen in de VriendenLoterij Eredivisie nog moet beginnen, gaan vanaf 1 juli al enkele nieuwe spelregels in. De KNVB heeft een aantal opvallende wijzigingen doorgevoerd. Hieronder de belangrijkste wijzingen die ESPN op een rij heeft gezet.

Hoekschop bij tijdrekken keeper

Houdt een doelman de bal langer dan acht seconden vast, dan krijgt de tegenstander voortaan een hoekschop. De scheidsrechter telt de laatste vijf seconden zichtbaar af. Pas bij herhaald gedrag volgt een gele kaart.

Scheidsrechtersbal aangepast

De bal gaat naar het team dat balbezit had of zou krijgen bij onderbreking. Is dat onduidelijk, dan naar het team dat de bal als laatste raakte. Bevond de bal zich in het strafschopgebied, dan krijgt de keeper van het verdedigende team de bal.

Indirecte vrije trap bij aanraken bal buiten het veld

Raakt een trainer, wisselspeler of teamofficial de bal als deze het veld verlaat, dan krijgt de tegenstander een indirecte vrije trap. Dit maakt snel hervatten via een aangereikte bal van een meedenkende trainer of assistent-trainer niet langer toegestaan.

Duidelijkheid bij buitenspel na worp keeper

Bij een keeper die de bal gooit, wordt voortaan het laatste moment van contact als meetpunt gebruikt voor buitenspel. Dit moet zorgen voor meer consistentie.

Mogelijk VAR-aankondiging in stadion

De KNVB overweegt om, net als bij de KNVB Beker, VAR-besluiten voortaan publiekelijk toe te lichten. Een definitief besluit hierover volgt vóór de competitiestart.