SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'KNVB voert om 16.00 uur spoedoverleg': "Zorgen bij burgemeester"

Bjorn
Het KNVB-kantoor in de Zeister bossen
Het KNVB-kantoor in de Zeister bossen Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft nog geen duidelijkheid over het doorgaan van de wedstrijden in de Eredivisie. Er zou vandaag om 16.00 uur een spoedoverleg met de politie en burgemeesters gepland staan, zo meldt WFCGroningen.

"Het doel is echt om alle wedstrijden in de Eredivisie door te laten gaan, maar er zijn enkele clubs en burgemeesters die zich zorgen maken om de veiligheid", schrijft hij. De velden in de Eredivisie-stadions liggen er mede door de veldverwarming goed bij, maar de zorgen zijn er vooral over de veiligheid van de supporters die naar het stadion moeten komen.

De Telegraaf bevestigt dat de KNVB hoopt dat de wedstrijden doorgaan. "De KNVB stuurt aan op het doorgaan van nagenoeg alle Eredivisiewedstrijden, tenzij de weersomstandigheden in de komende 24 uur extreem verslechteren als gevolg van sneeuwstormen", schrijft de krant. "De voetbalbond denkt op basis van de weermodellen dat er zaterdag en zondag toch nagenoeg overal in de Eredivisie kan worden gespeeld."

