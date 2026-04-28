KNVB vreest: "Dan wordt de competitie mogelijk niet uitgespeeld"

Het houdt de gemoederen nog altijd flink bezig: paspoortgate. Volgende week volgt de uitspraak in het kort geding dat NAC Breda heeft aangespannen en dat kan zelfs gevolgen hebben voor Ajax.

Wat het zou betekenen als NAC in het gelijk wordt gesteld? "Dat kan allerlei kanten opgaan", vertelt Marianne van Leeuwen voor de camera van ESPN. "Bij de rechtbank hebben we aangegeven dat er héél veel chaos zou ontstaan, omdat er heel veel andere clubs zijn die voorbehouden hebben gemaakt. Als de rechter NAC gelijk zou geven, dan zouden zij ook aangiftes gaan doen en kort gedingen gaan aanspannen."

De KNVB vreest dus voor chaos. "Dat zou kunnen betekenen dat de competitie niet uitgespeeld kan worden", vervolgt Van Leeuwen. Verslaggever Sinclair Bischop wijst vervolgens op het punt dat NAC wel binnen de vereiste acht dagen beroep aantekende. Andere clubs deden dat niet. "Het ligt er net aan wanneer je begint te tellen met die acht dagen."