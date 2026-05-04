'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"

De juridische strijd van NAC Breda zou wel eens een enorme bom onder het huidige voetbalseizoen kunnen leggen. Mocht de rechter de Bredanaars in het gelijk stellen, dan dreigt er een scenario waarbij de volledige competitie ongeldig wordt verklaard. Dit zou onverwachte gevolgen kunnen hebben voor de verdeling van de Europese tickets, zo speculeren Mike Verweij en Valentijn Driessen in de Kick-off podcast van De Telegraaf.

Volgens journalist Jeroen Kapteijns is de angst bij de voetbalbond groot, omdat een overwinning voor NAC een precedent schept voor andere ontevreden clubs. "Dit kan een heel moeilijk verhaal gaan worden, mocht NAC in het gelijk gesteld worden. Dan zal TOP Oss ook snel volgen met een gang naar de rechter, die hebben dan ook een sterke zaak. Dan hebben ze een probleem in de eerste divisie. En er staan allerlei clubs klaar op de achtergrond om ook juridische stappen te ondernemen", aldus Kapteijns. De journalist voorziet dat de KNVB de controle volledig kan verliezen. "Ik denk dat de KNVB zich hier heel erg zorgen over maakt, want dan zou het een enorme chaos kunnen worden. Dan kan ook nog in het geding komen of de competitie op een normale manier kan worden afgemaakt."

Driessen ziet een normale afwikkeling in dat geval niet meer gebeuren. "Dat zie ik niet gebeuren, dat is onuitvoerbaar. Dan zou de competitie waarschijnlijk ongeldig worden verklaard of iets dergelijks als dat de uitslag wordt", stelt de analist stellig. Mike Verweij trekt direct de parallel met het afgebroken coronajaar, waarin een vergelijkbare situatie ontstond. "Marc Overmars liet in het coronajaar ook een streep onder het seizoen zetten. Dat zou toch wel wat zijn. Wat ga je dan doen met de Europese plaatsen? Gaan Ajax en PSV dan de Champions League in?" Mocht het seizoen inderdaad geschrapt worden, dan moet er een besluit worden genomen over wie Nederland mag vertegenwoordigen in Europa. "Dat zal ongeveer hetzelfde gaan als in het coronaseizoen of dat je terug zal gaan naar vorig seizoen", legt Driessen uit.

Dat zou een bizarre wending betekenen voor de club uit Amsterdam, die op de ranglijst momenteel ver verwijderd is van de bovenste plekken. "De kans voor Ajax om de Champions League in te gaan is het grootst als er een streep door het seizoen gaat", lacht Verweij dan ook. Driessen sluit het gesprek af met een knipoog naar het verleden: "Ze zouden een Marc Overmars moeten hebben."