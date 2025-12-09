KNVB wijst arbiter aan voor bekerduel met Excelsior Maassluis

Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
De bekerwedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Ajax wordt woensdag gefloten door Martijn Vos. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt.

Scheidsrechter Vos krijgt assistentie van grensrechters Vandeursen en Van Westen, en vierde official Boel. In deze ronde van het bekertoernooi wordt er nog geen gebruikgemaakt van de VAR.

De wedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Ajax begint woensdag 27 december om 18:45 uur op Het Kasteel, het stadion van Sparta Rotterdam.

