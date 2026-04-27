KNVB wijst scheidsrechter aan voor topper tussen Ajax en PSV

Allard Lindhout is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de topper tussen Ajax en PSV zaterdagavond. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 20.00 uur.

De arbiter krijgt ondersteuning langs de zijlijn van Johan Balder en Freek Vandeursen. Jannick van der Laan is de vierde official.

Dennis Higler is de VAR bij dit duel, geassisteerd door AVAR Rens Bluemink. Voor Ajax is het duel van cruciaal belang. In strijd om plek twee moeten de Amsterdammers drie punten pakken tegen de kampioen.