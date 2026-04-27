Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

KNVB wijst scheidsrechter aan voor topper tussen Ajax en PSV

Sara
bron: KNVB
Allard Lindhout
Allard Lindhout Foto: © BSR Agency

Allard Lindhout is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de topper tussen Ajax en PSV zaterdagavond. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 20.00 uur.

De arbiter krijgt ondersteuning langs de zijlijn van Johan Balder en Freek Vandeursen. Jannick van der Laan is de vierde official.

Dennis Higler is de VAR bij dit duel, geassisteerd door AVAR Rens Bluemink. Voor Ajax is het duel van cruciaal belang. In strijd om plek twee moeten de Amsterdammers drie punten pakken tegen de kampioen. 

Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws