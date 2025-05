KNVB wil door met Ajax-target: "Als het aan hen ligt, blijft hij"

Reiziger heeft een uitstekend kwalificatietraject achter de rug met Jong Oranje. Onder zijn leiding plaatste het elftal zich overtuigend voor het EK, dat van 11 tot en met 28 juni in Slowakije wordt gespeeld. Nederland treft daar Oekraïne, Denemarken en Finland in de groepsfase.

Eerder deze week werd bekend dat Ajax na het vertrek van Farioli op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. Paul Simonis (Go Ahead Eagles) en Erik ten Hag worden als topkandidaten genoemd, maar ook Reiziger staat op de lijst. Toch zou de KNVB hem liever behouden. "Als het aan de KNVB ligt, dan hoeft dat ook niet te gebeuren," schrijft De Telegraaf over een mogelijke stap naar Ajax.

Reiziger is al jarenlang actief in het Nederlandse voetbal. Hij begon zijn trainerscarrière in de jeugd van Sparta en werd later assistent bij het eerste elftal. Daarna leidde hij Jong Ajax naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Vervolgens als assistent van Ten Hag, Schreuder en Heitinga werkte bij Ajax 1, en tijdens het EK van 2024 was hij ook actief als rechterhand van Ronald Koeman. Sinds 2023 is hij eindverantwoordelijk voor Jong Oranje. De KNVB wil zijn contract nu verlengen tot medio 2027.