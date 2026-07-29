'KNVB wil regels wijzigen en gaat op Engelse koers': "Sowieso goed"
De KNVB volgt met grote belangstelling de proef van de Engelse voetbalbond om schijnblessures van keepers aan te pakken. De maatregel moet voorkomen dat doelmannen een blessure simuleren zodat trainers hun ploeg tussentijds kunnen toespreken. Volgens scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen is het niet uitgesloten dat de regel ook snel in Nederland wordt ingevoerd.
"Ik sluit zeker niet uit dat de nieuwe regel nog dit seizoen ook in Nederland zal gelden", zegt Van Meenen. De Engelse voetbalbond (FA) wil afrekenen met de steeds vaker gebruikte tactiek waarbij een keeper gaat zitten met een vermeende blessure om zo een onofficiële time-out te creëren. Na de medische behandeling moet de trainer binnen tien seconden een veldspeler aanwijzen die tijdelijk het veld verlaat. Die speler moet vervolgens een minuut langs de kant blijven, waardoor de ploeg korte tijd met tien man speelt.
Wordt er geen speler aangewezen, dan moet de aanvoerder het veld verlaten. Er gelden wel uitzonderingen. Zo hoeft er niemand van het veld als de keeper verzorging nodig heeft na een overtreding waarvoor een vrije trap is gegeven, wanneer een doelman en een veldspeler allebei geblesseerd raken bij een botsing of wanneer de keeper bloedt.
Van Meenen reageert positief op de Engelse proef. "Ik denk dat alle maatregelen die worden bedacht om tijdrekken tegen te gaan, sowieso goed zijn. Dat heb ik al eerder gezegd. Dit is een maatregel die door een bond zelfstandig is bedacht en ter goedkeuring is voorgelegd aan de IFAB (internationale spelregelcommissie, red.). We herkennen volgens mij allemaal wel de situaties waarin keepers ineens gaan zitten met een vermeende blessure, waarna de coach de gelegenheid krijgt om zijn spelers toe te spreken. Ik denk dat het voorstel van de Engelse bond daarvoor een prima oplossing is", stelt hij bij De Telegraaf.
Tijdens een door de UEFA georganiseerd overleg tussen de scheidsrechtersafdelingen van verschillende Europese voetbalbonden kwam de Engelse proef volgens Van Meenen niet aan bod. "Het was een presentatie over wat er tijdens het WK is gebeurd en hoe dat in Europa het beste kan worden geïmplementeerd, zowel in de UEFA-competities als in de nationale competities." Wel staat vast dat de KNVB alle nieuwe maatregelen tegen tijdrekken bij doeltrappen, inworpen, hoekschoppen en wissels volledig zal overnemen. Scheidsrechters zullen daarbij zichtbaar aftellen voor spelers en supporters.
Ook de uitbreiding van de VAR-bevoegdheden wordt ingevoerd. Daardoor kunnen scheidsrechters straks ook een onterecht gegeven tweede gele kaart terugdraaien en een foutief toegekende hoekschop corrigeren. "Veel is natuurlijk al verplicht gesteld door de IFAB. Ook de uitbreiding van de VAR-mogelijkheden, waardoor ook een onterechte tweede gele kaart kan worden gecorrigeerd en een onterecht toegekende hoekschop kan worden hersteld, zal – zoals ook werd verwacht – volledig worden doorgevoerd", legt de manager scheidsrechterszaken betaald voetbal van de KNVB uit.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"