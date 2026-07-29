'KNVB wil regels wijzigen en gaat op Engelse koers': "Sowieso goed"
De KNVB volgt met grote belangstelling de proef van de Engelse voetbalbond om schijnblessures van keepers aan te pakken. De maatregel moet voorkomen dat doelmannen een blessure simuleren zodat trainers hun ploeg tussentijds kunnen toespreken. Volgens scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen is het niet uitgesloten dat de regel ook snel in Nederland wordt ingevoerd.
"Ik sluit zeker niet uit dat de nieuwe regel nog dit seizoen ook in Nederland zal gelden", zegt Van Meenen. De Engelse voetbalbond (FA) wil afrekenen met de steeds vaker gebruikte tactiek waarbij een keeper gaat zitten met een vermeende blessure om zo een onofficiële time-out te creëren. Na de medische behandeling moet de trainer binnen tien seconden een veldspeler aanwijzen die tijdelijk het veld verlaat. Die speler moet vervolgens een minuut langs de kant blijven, waardoor de ploeg korte tijd met tien man speelt.
Wordt er geen speler aangewezen, dan moet de aanvoerder het veld verlaten. Er gelden wel uitzonderingen. Zo hoeft er niemand van het veld als de keeper verzorging nodig heeft na een overtreding waarvoor een vrije trap is gegeven, wanneer een doelman en een veldspeler allebei geblesseerd raken bij een botsing of wanneer de keeper bloedt.
Van Meenen reageert positief op de Engelse proef. "Ik denk dat alle maatregelen die worden bedacht om tijdrekken tegen te gaan, sowieso goed zijn. Dat heb ik al eerder gezegd. Dit is een maatregel die door een bond zelfstandig is bedacht en ter goedkeuring is voorgelegd aan de IFAB (internationale spelregelcommissie, red.). We herkennen volgens mij allemaal wel de situaties waarin keepers ineens gaan zitten met een vermeende blessure, waarna de coach de gelegenheid krijgt om zijn spelers toe te spreken. Ik denk dat het voorstel van de Engelse bond daarvoor een prima oplossing is", stelt hij bij De Telegraaf.
Tijdens een door de UEFA georganiseerd overleg tussen de scheidsrechtersafdelingen van verschillende Europese voetbalbonden kwam de Engelse proef volgens Van Meenen niet aan bod. "Het was een presentatie over wat er tijdens het WK is gebeurd en hoe dat in Europa het beste kan worden geïmplementeerd, zowel in de UEFA-competities als in de nationale competities." Wel staat vast dat de KNVB alle nieuwe maatregelen tegen tijdrekken bij doeltrappen, inworpen, hoekschoppen en wissels volledig zal overnemen. Scheidsrechters zullen daarbij zichtbaar aftellen voor spelers en supporters.
Ook de uitbreiding van de VAR-bevoegdheden wordt ingevoerd. Daardoor kunnen scheidsrechters straks ook een onterecht gegeven tweede gele kaart terugdraaien en een foutief toegekende hoekschop corrigeren. "Veel is natuurlijk al verplicht gesteld door de IFAB. Ook de uitbreiding van de VAR-mogelijkheden, waardoor ook een onterechte tweede gele kaart kan worden gecorrigeerd en een onterecht toegekende hoekschop kan worden hersteld, zal – zoals ook werd verwacht – volledig worden doorgevoerd", legt de manager scheidsrechterszaken betaald voetbal van de KNVB uit.
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