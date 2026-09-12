KNVB wil vuurwerk stoppen, maar Noorwegen kiest voor regulering

De aanpak van vuurwerk in Nederlandse voetbalstadions wordt verder aangescherpt. Zodra vuurwerk richting het veld of een andere tribune wordt gegooid of geschoten, wordt de wedstrijd voortaan direct en definitief gestaakt. Van een tijdelijke onderbreking of tweede waarschuwing is geen sprake meer. Spelers gaan naar binnen en toeschouwers moeten het stadion verlaten.

Dat de autoriteiten na de recente incidenten ingrijpen, is begrijpelijk. In Leeuwarden liepen zeven Cambuur-supporters onder meer brandwonden, oogletsel en gehoorschade op. Iedere supporter moet veilig naar een stadion kunnen en daar kunnen genieten van de sfeer en de wedstrijd. Toch roept de automatische staking een belangrijke vraag op: is dit de verstandigste manier om incidenten terug te dringen, of zijn er effectievere maatregelen waarbij onschuldige supporters minder snel de dupe worden? De definitieve staking is niet de enige maatregel. Politie en Openbaar Ministerie gaan het gewelddadige en criminele deel van harde kernen en ultragroepen intensiever opsporen en vervolgen. Ook wordt gekeken naar technologische hulpmiddelen, een digitale meldplicht en betere controle op stadionverboden. Wie ondanks een landelijk stadionverbod toch binnenkomt, riskeert volgens de KNVB een boete van minimaal 900 euro en een aanvullend stadionverbod van 36 maanden. Daarmee liggen de gevolgen in de eerste plaats bij degenen die de regels overtreden.

In Noorwegen kregen clubs in de hoogste mannen- en vrouwencompetities vanaf 2024 een tijdelijke ontheffing voor bepaalde pyrotechnische producten. Na een positieve evaluatie is die regeling verlengd tot en met het seizoen 2027. Een legale actie moet vooraf worden besproken door de club, veiligheidsorganisatie en supporters. Er wordt een risicoanalyse gemaakt en de lokale brandweer wordt geïnformeerd. In het stadion zijn maximaal twee duidelijk gemarkeerde pyrozones toegestaan, op voldoende afstand van andere bezoekers en met een vrije vluchtroute. Alleen vooraf goedgekeurde producten mogen worden gebruikt. De personen die de fakkels vasthouden moeten minimaal achttien jaar zijn, nuchter, herkenbaar en door de club geïnstrueerd. Ook zijn onder meer blusmiddelen en branddekens verplicht. Illegaal gebruik blijft verboden en wordt individueel bestraft. Legalisering betekent dus niet dat alles wordt toegestaan. Er wordt juist een duidelijke grens getrokken tussen een gecontroleerde actie en gevaarlijk, anoniem gebruik, zo meldt 1908.nl.

Volgens de evaluatie van de Noorse regering heeft de regeling geleid tot betere controle en minder illegaal gebruik. Het systeem functioneert volgens de overheid naar behoren en biedt voldoende basis om ermee door te gaan. Wellicht is het Noorse model daarom iets voor de KNVB om in overweging te nemen. Niet om gevaarlijk vuurwerkgebruik toe te staan, maar om te onderzoeken of gecontroleerde sfeeracties mogelijk zijn én overtreders tegelijkertijd veel harder individueel kunnen worden aangepakt.