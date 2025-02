KNVB wordt gebeld na Ajax-penalty: "Vindt het 2 keer een penalty"

Ajax kreeg in de tweede helft van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een penalty. Er was na afloop veel te doen om de keuze van Dennis Higler om een strafschop toe te kennen aan de Amsterdammers. De KNVB steunt zijn keuze juist.

Er waren nog geen doelpunten gevallen in het duel tussen Fortuna Sittard en Ajax toen de bal twintig minuten voor tijd op de stip ging. De penalty werd gegeven nadat Fortuna-speler Shawn Adewoye de bal via zijn hoofd op zijn arm kreeg. Wout Weghorst ging vervolgens naar de grond.

Na ingrijpen van de VAR wees Higler naar de stip. Steven Berghuis faalde vanaf elf meter, maar Weghorst tikte de rebound binnen. Volgens de KNVB is er sprake van zowel een handsbal als een overtreding op Weghorst, zo bevestigde de bond tegenover NOS-journalist Jeroen Stekelenburg.

"De hele middag is het over de handsbal gegaan", geeft hij aan. "Wij hebben even nagebeld en de KNVB vindt het twee keer een penalty. Ze vinden het én een penalty, én een overtreding."