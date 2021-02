Geschreven door Kevin Ligtvoet 08 feb 2021 om 15:02

De wedstrijd tussen Jong Ajax en koploper SC Cambuur van maandagavond is afgelast. Dat meldt de KNVB maandagochtend. Het duel zou eerst om 21.00u van start gaan.

Afgelopen zondag werden de duels in de Eredivisie al afgelast, maar de situatie is niet genoeg verbeterd om maandag wel het veld op te gaan volgens de KNVB: “Door de vorst en alle sneeuwval zijn de velden niet bespeelbaar.” De andere pot in de Keuken Kampioen Divisie, Jong FC Utrecht – FC Dordrecht, is ook afgelast.

Aankomende woensdag staat er weer een wedstrijd in de ArenA op het programma, en die lijkt tot nu toe door te gaan. Ajax neemt het dan op tegen PSV in de kwartfinale van de KNVB Beker. De bond heeft dagelijks contact over het stadion en de velden, en het moet lukken om de uitploeg op tijd en veilig naar Amsterdam te krijgen.