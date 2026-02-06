KNVB zet voormalig Ajax-speelsters in het zonnetje op 7 maart

De KNVB zal rondom de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal (v) tegen Ierland 16 ex-internationals huldigen, zo laat de voetbalbond weten. Onder anderen Sherida Spitse, Lieke Martens en Loes Geurts zullen in de Galgenwaard in Utrecht in het zonnetje gezet worden.

Spitse, Martens en Geurts

Sherida Spitse, Lieke Martens en Loes Geurts waren allen onderdeel van de selectie die in 2017 in eigen land Europees kampioen werd. Ook behoorden ze alle drie tot het team dat in 2019 zilver won op het WK in Frankrijk.

Sherida Spitse nam onlangs zelf afscheid van het Nederlands elftal. Ze is Nederlands en Europees recordinternational met 248 wedstrijden voor Oranje. Ze kwam vanaf 2006 uit voor Oranje en speelde vijf EK’s en drie WK’s. Spitse scoorde 46 keer voor Oranje.

Lieke Martens maakte in 2011 haar debuut voor Oranje. In totaal speelde ze op drie EK’s, drie WK’s en kwam ze uit op de Olympische Spelen. Tijdens het gewonnen EK in 2017 werd ze verkozen tot speelster van het toernooi. Later dat jaar won ze de FIFA The Best Award voor beste speelster ter wereld. Ze speelde 160 wedstrijden voor Oranje en scoorde daarin 62 keer.

Loes Geurts debuteerde in 2005 en was jarenlang de eerste keeper van het Nederlands elftal. Ze speelde zes grote toernooien en kwam 125 keer uit voor Oranje.

Acht Europees Kampioenen

Naast Spitse, Martens en Geurts zullen nog vijf spelers uit de gouden EK-selectie van 2017 worden gehuldigd: Mandy van den Berg (90 interlands), Anouk Dekker (86 interlands), Renate Jansen (72 interlands), Liza van der Most (19 interlands) en Vanity Lewerissa (11 interlands).

Daarnaast worden ook Merel van Dongen (63 interlands) en Danique Kerkdijk (18 interlands) gehuldigd. Beiden haalden zilver op het WK 2019 in Frankrijk. Siri Worm (41 interlands), Kim Dolstra (3 interlands), Maran van Erp, Cheyenne van den Goorbergh, Myrthe Moorrees en Jennifer Vreugdenhil (allen één interland) behoren ook tot de lijst van ex-internationals die in Utrecht zullen worden gehuldigd.

Oranje Wall of Fame

In 2019 heeft de KNVB de Oranje Wall of Fame in het leven geroepen. Bij de lancering zijn alle, op dat moment reeds gestopte, internationals en bondscoaches, evenals supporters met meer dan 100 interlands, vereeuwigd op de KNVB Campus.

Sindsdien wordt de Wall of Fame periodiek aangevuld. Om de twee jaar huldigt de KNVB spelers en speelsters die in de voorafgaande periode zijn gestopt met hun actieve (interland)carrière of zelf afscheid hebben genomen van Oranje. Tijdens deze huldiging wordt nog één keer stilgestaan bij hun prestaties, waarna zij worden toegevoegd aan de Oranje Wall of Fame.

Nederland – Ierland

Het Nederlands elftal speelt op zaterdag 7 maart een WK-kwalificatie wedstrijd tegen Ierland. Oranje zit in een poule met Polen, Frankijk en Ierland. De nummer 1 van de groep kwalificeert zich direct voor het WK 2027 in Brazilië. De overige drie landen spelen in het najaar van 2026 play-offs voor een WK-ticket. Het duel in de Galgenwaard wordt om 20.45 uur afgetrapt en is live te zien op NPO 3. Tickets voor de wedstrijd zijn verkrijgbaar via de KNVB Ticketshop.