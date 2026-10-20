KNVB ziet aantal stadionverboden dalen in afgelopen voetbalseizoen
De KNVB heeft in het seizoen 2025/2026 minder landelijke stadionverboden opgelegd dan een jaar eerder. Het aantal daalde van 887 naar 704. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Veiligheidsmonitor van de voetbalbond. Volgens de KNVB wijst de daling erop dat minder mensen betrokken zijn bij incidenten. De pakkans is de afgelopen jaren onder meer door geavanceerde camerasystemen vergroot. Hoeveel verboden er bij Ajax zijn uitgereikt is niet bekend, dat is van de clubs apart niet bekend gemaakt.
De meeste stadionverboden werden opgelegd vanwege het gooien van voorwerpen en vloeistoffen (100). Ook openlijke geweldpleging (62), het afschermen van daders of het bemoeilijken van hun herkenning (61) en het bezit of afsteken van vuurwerk (54) kwamen vaak voor. De gemiddelde duur van een stadionverbod was 24 maanden.
Van de 975 wedstrijden in het betaald voetbal werden er drie definitief gestaakt vanwege ernstig wangedrag van supporters. Het ging om Ajax - FC Groningen, SC Cambuur - Vitesse en NAC Breda - SC Heerenveen. In alle gevallen waren grootschalige vuurwerkincidenten de aanleiding.
Het aantal tuchtrechtelijke onderzoeken naar wanordelijkheden en de verantwoordelijkheid van clubs bleef vrijwel gelijk. In het seizoen 2024/2025 waren dat er 161, tegenover 160 in het afgelopen seizoen. In 93 gevallen werd vuurwerk geregistreerd. Uiteindelijk werden 88 onderzoeken geseponeerd, omdat de clubs volgens de aanklager niets te verwijten viel. Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat incidenten niet het volledige beeld geven.
"Incidenten hebben begrijpelijk veel impact, maar de seizoencijfers gebaseerd op alle 975 wedstrijden geven een genuanceerder beeld", meent Van Leeuwen in een persbericht van de voetbalbond. "Het voetbal heeft veel stappen gezet en blijft zoeken naar verdere verbeteringen.", zo stelt ze. Ook wijst ze op bredere maatschappelijke problemen die binnen en rondom het voetbal spelen.
"Tegelijkertijd duiken in en rond het voetbal ook maatschappelijke problemen op, die vragen om landelijke regie op criminele groepen, aanpak van illegale handel en wetgeving die aansluit bij de praktijk. Zo werken we met de politie, OM, gemeenten en overheid aan hetzelfde doel: miljoenen mensen die gezamenlijk op de tribunes van het voetbal kunnen genieten", aldus Van Leeuwen.
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