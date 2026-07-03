'KNVB zoekt nieuwe bondscoach: ook naam Reiziger zingt rond'
De naam van Michael Reiziger zingt rond in Zeist in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Dat schrijft Voetbal International vrijdag.
De KNVB moet op zoek naar een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling op het WK afscheid nam van het Nederlands elftal. Volgens VI zou de naam van Reiziger al enige tijd rondzingen in de wandelgangen in Zeist.
De voormalig Ajacied is momenteel hoofdtrainer van Jong Oranje en 'past in het plaatje van de KNVB'. De 53-jarige oefenmeester is echter nog wel onervaren. Reiziger deed het goed als trainer van Jong Ajax, maar was nog nooit hoofdtrainer bij een club op het eerste niveau. Ook bij de beloften van het Nederlands elftal gaat het nog niet geweldig.
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