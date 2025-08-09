Ko Itakura: "Hoorde van mijn agent dat Ajax me echt wilde hebben"

Ko Itakura stond in de belangstelling van alle drie de Nederlandse topclubs en had ook opties in de Bundesliga, maar tekende uiteindelijk bij Ajax. De Japanner is blij met zijn stap naar Amsterdam.

"Iedereen in Japan kent Ajax. Ik hoop hier goed te spelen en de mensen trots te maken. Mijn stijl past goed bij Ajax", vertelt Itakura voor de camera van Ajax. "Natuurlijk kende ik Ajax al wel. Nadat ik naar Europa was gekomen en speelde bij FC Groningen, merkte ik pas hoe groot de club is in Nederland en in de wereld."

"Het was lastig om tegen Ajax te spelen. Het stadion zit altijd vol en de fans zijn fanatiek. Toen ik bij Groningen speelde, werd Ajax altijd kampioen. Ajax betekent voor mij de top", vervolgt hij. Ook is hij blij met zijn rugnummer 4. "Ik ben heel blij, ik heb het ook gedragen bij het nationale team. En ik ken een aantal heel goede spelers die het hier bij Ajax ook gedragen hebben."

"Ik hoorde van mijn agent dat Ajax me echt wilde hebben en heb daarna met Marijn Beuker in Japan gesproken. Ik kreeg echt het gevoel dat ze mij nodig hebben. Dit was voor mij een van de belangrijkste redenen om een transfer te maken. Ik kijk er erg naar om op dit veld te mogen spelen. Daarnaast is het voor mij de eerste keer in de Champions League. Ook daar kijk ik erg naar uit", aldus Itakura.