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'Ko Itakura kan Ajax alweer verlaten na transfer van 10 miljoen'

Stefan
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ko Itakura lijkt overbodig te zijn bij Ajax. De Japanse verdediger is niet verzekerd van een basisplaats en daar zou voormalig werkgever Borussia Mönchengladbach van willen profiteren.

Zo weet het Duitse Bild te melden dat Itakura één van de gegadigden is om terug te keren naar Borussia Mönchengladbach. 'Die Föhlen' namen voor zo'n 10 miljoen euro afscheid van Nico Elvedi en struinen de markt af op zoek naar een vervanger. Het Duitse medium noemt vier mogelijke opvolgers en Itakura zou er daar één van zin.

Naast Itakura worden ook Diogo Leite (transfervrij), Phil Neumann (Birmingham City) en Roggerio Nyakossi (Leuven) genoemd als mogelijke kandidaten. Vorig jaar tikte Ajax zelf nog ruim 10 miljoen euro af voor de Japanse verdediger, maar écht slagen in Amsterdam lukte hem niet. Tot dusver speelde hij 26 officiële wedstrijden voor Ajax.

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