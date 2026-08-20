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Ko Itakura keert terug naar Duitsland, Ajax lijdt miljoenenverlies

Amber
bron: Ajax
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ko Itakura vertrekt na één seizoen alweer bij Ajax. De Amsterdammers hebben overeenstemming bereikt met Borussia Mönchengladbach over een definitieve transfer van de Japanse verdediger, die daarmee terugkeert naar de club waar hij vóór zijn komst naar Ajax drie jaar onder contract stond.

Ajax betaalde vorig jaar zomer nog 10,5 miljoen euro om Itakura los te weken bij Gladbach. Ook PSV had destijds belangstelling voor de Japans international. In Amsterdam wist de 29-jarige mandekker echter geen vaste basisplaats te veroveren, mede door een rugblessure.

Itakura maakte op 17 augustus 2025 zijn officiële debuut voor Ajax in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Uiteindelijk kwam hij tot 26 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht. Zijn contract in Amsterdam liep nog door tot medio 2029.

Volgens De Telegraaf ontvangt Ajax nu vijf miljoen euro inclusief bonussen voor de 42-voudig international. Daarmee nemen de Amsterdammers dus een aanzienlijk verlies op de transfersom die een jaar geleden voor hem werd betaald.

Voor Itakura betekent de overstap een terugkeer naar vertrouwde omgeving. De verdediger zet bij Borussia Mönchengladbach zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. "Ik ben ontzettend blij om terug te zijn bij Borussia. Ik heb de club enorm gemist en toen het aanbod kwam, heb ik meteen besloten terug te keren. Het voelt weer als thuis. Ik kijk er echt naar uit om het Borussia-shirt weer te dragen en voor onze fans in het stadion te spelen", laat hij weten via de Duitse club.

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