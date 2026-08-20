Ko Itakura keert terug naar Duitsland, Ajax lijdt miljoenenverlies

Ko Itakura vertrekt na één seizoen alweer bij Ajax. De Amsterdammers hebben overeenstemming bereikt met Borussia Mönchengladbach over een definitieve transfer van de Japanse verdediger, die daarmee terugkeert naar de club waar hij vóór zijn komst naar Ajax drie jaar onder contract stond.

Ajax betaalde vorig jaar zomer nog 10,5 miljoen euro om Itakura los te weken bij Gladbach. Ook PSV had destijds belangstelling voor de Japans international. In Amsterdam wist de 29-jarige mandekker echter geen vaste basisplaats te veroveren, mede door een rugblessure.

Itakura maakte op 17 augustus 2025 zijn officiële debuut voor Ajax in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Uiteindelijk kwam hij tot 26 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht. Zijn contract in Amsterdam liep nog door tot medio 2029.