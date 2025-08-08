Ko Itakura naar Ajax: "Dat blijkt iets genuanceerder te liggen"

"Ajax betaalt tien miljoen euro voor Itakura, dat met bonussen kan oplopen tot twaalf miljoen euro", weet Daan Sutorius te melden in het ESPN-programma Tekengeld. Itakura sprak al eerder met Beuker en Heitinga, maar Ajax leek eerst te moeten verkopen voordat er weer gekocht zou kunnen worden. "Dat blijkt toch iets genuanceerder te liggen, al is Chuba Akpom op weg naar de uitgang. Dat heeft Ajax waarschijnlijk ingecalculeerd."

"Ik verwacht dat Itakura in het centrum gaat spelen en dat er geschoven gaat worden met Youri Baas, die ook linksback kan spelen", aldus Sutorius. Ook PSV en Feyenoord toonden eerder interesse in Itakura. Sinclair Bischop: "Linker centrale verdedigers zijn gewild. Feyenoord was een bod aan het voorbereiden, maar echt serieus is het nooit geworden omdat Itakura alleen naar Ajax wilde."

Feyenoord trok afgelopen week Anel Ahmedhodzic aan, maar de Rotterdamse club lijkt nog niet klaar op de transfermarkt. "Ze zoeken nog steeds een linksbenige centrale verdediger ter vervanging van Dávid Hancko.."