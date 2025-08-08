Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ko Itakura naar Ajax: "Dat blijkt iets genuanceerder te liggen"

Amber
bron: Tekengeld
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © BSR Agency

Ajax heeft Ko Itakura aangetrokken. De Japanse mandekker wordt overgenomen van Borussia Mönchengladbach. Hij tekent tot medio 2029 in Amsterdam.

"Ajax betaalt tien miljoen euro voor Itakura, dat met bonussen kan oplopen tot twaalf miljoen euro", weet Daan Sutorius te melden in het ESPN-programma Tekengeld. Itakura sprak al eerder met Beuker en Heitinga, maar Ajax leek eerst te moeten verkopen voordat er weer gekocht zou kunnen worden. "Dat blijkt toch iets genuanceerder te liggen, al is Chuba Akpom op weg naar de uitgang. Dat heeft Ajax waarschijnlijk ingecalculeerd."

"Ik verwacht dat Itakura in het centrum gaat spelen en dat er geschoven gaat worden met Youri Baas, die ook linksback kan spelen", aldus Sutorius. Ook PSV en Feyenoord toonden eerder interesse in Itakura. Sinclair Bischop: "Linker centrale verdedigers zijn gewild. Feyenoord was een bod aan het voorbereiden, maar echt serieus is het nooit geworden omdat Itakura alleen naar Ajax wilde."

Feyenoord trok afgelopen week Anel Ahmedhodzic aan, maar de Rotterdamse club lijkt nog niet klaar op de transfermarkt. "Ze zoeken nog steeds een linksbenige centrale verdediger ter vervanging van Dávid Hancko.."

