Ko Itakura naar Ajax? "Feyenoord heeft een hoger bod neergelegd"

Zowel Ajax als Feyenoord hopen zich deze transferperiode te kunnen versterken met Ko Itakura, die eerder deze zomer ook serieus in beeld was bij PSV. De strijd om de 28-jarige Japanner van Borussia Mönchengladbach is nu volledig losgebarsten, weet Cristian Willaert van ESPN.

"Het bod van zeven miljoen euro dat Ajax bij Gladbach heeft neergelegd is geweigerd", zegt Willaert in de podcast Tekengeld van ESPN. "We weten nu zeker dat Feyenoord een hoger bod heeft neergelegd voor Itakura. Ajax heeft vooralsnog nog geen hoger tegenvoorstel gedaan. Dat heeft te maken met het feit dat Ajax nog steeds eerst moet verkopen, voordat er iemand aangetrokken kan worden."

Met de verkoop van Jorrel Hato aan Chelsea lijkt Ajax veel te kunnen investeren, maar niets is minder waar. "Mensen denken dat nu Hato is verkocht, Ajax zomaar Itakura kan binnenhalen. Maar ik heb het er met de club over gehad en zij hebben mij bevestigd dat er eerst verkocht moet worden, voordat er een vervanger van Hato kan worden gehaald", aldus Willaert, die weet dat Ajax zich wel graag wil versterken met Itakura.

"Ajax wil Itakura heel graag hebben", vervolgt hij. "Het is een rechtsbenige verdediger, maar hij kan ook links in het centrum spelen. Dat betekent dat je met Itakura als linker centrale verdediger kan spelen en Youri Baas naar de linksbackpositie zou kunnen. Dan hoef je niet meteen terug te vallen op hele jonge jongens als er bijvoorbeeld blessures zijn. We weten ook dat Ajax nog zoekt naar een vervanger van Henderson, iemand die ervaring brengt, de topsportcultuur bewaakt. Itakura is zo'n jongen. Hij spreekt goed Engels, rustig figuur, een heel betrouwbare speler."

Willaert is zeer te spreken over Itakura, die in het verleden bij FC Groningen speelde. "Itakura blinkt eigenlijk nergens in uit, maar als je kijkt naar de cijfers behoort hij in nagenoeg alles tot de beste 20/30 procent verdedigers van de gehele Bundesliga. In de passing zit hij zelfs nog iets hoger dan dat. Je weet als Ajax zijnde dus gewoon dat je een zekerheidje binnenhaalt."