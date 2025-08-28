AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ko Itakura neemt opvallende maatregel: "Hij kookt daar voor me"

Niek
Marijn Beuker en Ko Itakura
Marijn Beuker en Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ajax wist zich deze maand definitief te versterken met Ko Itakura. De Japanse centrumverdediger, die in het verleden ook al bij FC Groningen speelde, laat in een interview op de website van de Telegraaf weten dat hij een opvallende maatregel heeft genomen om optimaal te kunnen presteren. 

"In Amsterdam zijn best veel Japanse restaurants en ik heb ook een chef-kok uit Japan bij me", verklapt hij. "Die is er overigens al vanaf het begin. Hij gebruikt de keuken van een ander hotel dan waar ik verblijf en kookt daar voor me", aldus Itakura, die leeft als een echte topsporter. "Ik wil niet geblesseerd raken. Voedsel is belangrijk voor een atleet om blessures te voorkomen", constateert hij. 

In de hoofdstad van Nederland kan hij zijn weg ook al prima vinden. "Ik ben al naar vier verschillende restaurants, waaronder Yamazato en het teppanyaki-restaurant in het Okura-hotel, geweest", vervolgt hij. "Dat ken ik nog uit mijn FC Groningen-tijd, want ook toen ging ik daar naartoe. En dan is er een yakiniku-restaurant dat Kanata heet. Daar is het eten ook heel lekker. Super", lacht Itakura, die een favoriet gerecht heeft. "Yakiniku, dat is een Japanse barbecue.”

