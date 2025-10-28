Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ko Itakura spoedig geslachtofferd bij Ajax? "Dat is de realiteit"

Arthur
bron: Voetbalpraat
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Tijdens de uitwedstrijd tegen FC Twente stond Ajax in de tweede helft met Youri Baas en Josip Sutalo in het centrum van de verdediging, en Owen Wijndal als linksback.

Hierdoor lijkt de kans groot dat Ko Itakura op korte termijn geen basisplaats heeft. Jansen licht toe: "Dat is de realiteit. Itakura of Sutalo. In de tweede helft zette Baas het beter neer en werd er makkelijker gecoacht. Het liep veel beter toen Baas centraal stond."

Toch waarschuwt hij voor te veel optimisme: "Alleen in de afgelopen wedstrijden is dat ook vaak genoeg niet goed gegaan, dus je hebt geen garantie bij Ajax. Dat maakt het lastig. Je weet bij Ajax totaal niet wat je gaat krijgen. Dat is voor eind oktober, begin november zorgelijk."

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez kijkt naar Ajacied: "Is de ideale Nederlandse verdediger"

0
Johan Derksen

Johan Derksen ziet nieuwe trainer bij Ajax komen: "Even geduld"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

0
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

0
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd