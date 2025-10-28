Het laatste Ajax Nieuws
Ko Itakura spoedig geslachtofferd bij Ajax? "Dat is de realiteit"
Ko Itakura Foto: © Pro Shots
Tijdens de uitwedstrijd tegen FC Twente stond Ajax in de tweede helft met Youri Baas en Josip Sutalo in het centrum van de verdediging, en Owen Wijndal als linksback.
Hierdoor lijkt de kans groot dat Ko Itakura op korte termijn geen basisplaats heeft. Jansen licht toe: "Dat is de realiteit. Itakura of Sutalo. In de tweede helft zette Baas het beter neer en werd er makkelijker gecoacht. Het liep veel beter toen Baas centraal stond."
Toch waarschuwt hij voor te veel optimisme: "Alleen in de afgelopen wedstrijden is dat ook vaak genoeg niet goed gegaan, dus je hebt geen garantie bij Ajax. Dat maakt het lastig. Je weet bij Ajax totaal niet wat je gaat krijgen. Dat is voor eind oktober, begin november zorgelijk."
