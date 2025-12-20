Ko Itakura treft 'beste vriend': "Ik zal zeker kansen krijgen"

"We kennen elkaar al jaren. Ik denk dat we sinds ons vijftiende samen hebben gespeeld. Hij is een van mijn beste vrienden", zegt Ogawa. "We dineren nog steeds samen. Of als we allebei toevallig in Japan zijn dan eten we samen. Met het nationale elftal hebben we ook altijd een leuke tijd samen. Het is een onwijs fijne gozer."

Ruim zeven jaar geleden stonden Ogawa en Itakura tijdens Vegalta Sendai - Júbilo Iwata tegenover elkaar. Nu komt er een nieuw onderling duel. "Op het veld moet ik hem laten zien, we zijn een match-up, we komen elkaar veel tegen. Ik zal er alles aan doen om hem te verslaan. Hij is een goede verdediger, maar ik zal zeker kansen krijgen om te scoren. Ik kijk er extra naar uit om tegen Ajax te spelen. Vorig jaar kon ik niet spelen door een blessure. Toen wonnen we met 0-3."