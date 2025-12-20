Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ko Itakura treft 'beste vriend': "Ik zal zeker kansen krijgen"

Tom
bron: ESPN
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

NEC-spits Koki Ogawa en Ajax-verdediger Ko Itakura hebben een bijzondere vriendschap. Dat vertelt Ogawa in gesprek met ESPN. NEC en Ajax staan zaterdagavond tegenover elkaar. 

"We kennen elkaar al jaren. Ik denk dat we sinds ons vijftiende samen hebben gespeeld. Hij is een van mijn beste vrienden", zegt Ogawa. "We dineren nog steeds samen. Of als we allebei toevallig in Japan zijn dan eten we samen. Met het nationale elftal hebben we ook altijd een leuke tijd samen. Het is een onwijs fijne gozer."

Ruim zeven jaar geleden stonden Ogawa en Itakura tijdens Vegalta Sendai - Júbilo Iwata tegenover elkaar. Nu komt er een nieuw onderling duel. "Op het veld moet ik hem laten zien, we zijn een match-up, we komen elkaar veel tegen. Ik zal er alles aan doen om hem te verslaan. Hij is een goede verdediger, maar ik zal zeker kansen krijgen om te scoren. Ik kijk er extra naar uit om tegen Ajax te spelen. Vorig jaar kon ik niet spelen door een blessure. Toen wonnen we met 0-3."

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Fred Grim

Ajax wijzigt opstelling op twee plekken ten opzichte van Klassieker

0
Philippe Sandler

Sandler kijkt uit naar treffen met Ajax: "We zitten er goed in"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd