Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Kodai Sano alsnog naar Ajax? "Tja, Ajax is Ajax ook niet meer"

Bjorn
bron: Voetbal International
Kodai Sano
Kodai Sano Foto: © BSR Agency

Kodai Sano is dit seizoen de uitblinker op het middenveld bij NEC. De Japanner werd de afgelopen transferperiode al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Ajax, terwijl NEC een bod van twintig miljoen euro van Nottingham Forest afwees op Deadline Day. 

Danny Hoekman is benieuwd waar Sano volgend seizoen speelt. "Sano is natuurlijk een goede speler", zegt de oud-speler van NEC in gesprek met Voetbal International. "Tweebenig, ijverig, hij pakt ballen af. Ik denk zeker dat hij een stap hogerop kan maken. De vraag is waarnaartoe. De Premier League of de Bundesliga is echt iets anders. Maar ja, als je de kans krijgt, zeg je niet snel nee."

"Ajax?", vraagt Hoekman zich af. "Tja, Ajax is Ajax ook niet meer. Vroeger was Ajax echt een gigant waar je blind naartoe ging. Nu is het geen topploeg meer. Dat ze spelers als Regeer en Baas in de basis hebben staan, zet dat je wel aan het denken. Dat NEC nee zei tegen twintig miljoen, vind ik alleen maar te prijzen. Ze draaien een goed seizoen en de sportieve ambities moeten prevaleren. Twintig miljoen ben je ook zo weer kwijt tegenwoordig. Andere clubs weten dat je zo veel hebt verdiend en je komt in een andere vijver terecht", besluit de voormalig technisch manager van NEC.

Gerelateerd:
Daniele Rugani

Oud-Ajacied Rugani vindt nieuwe club: "Er waren andere opties"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart: "Ajax is nu niet de ideale tussenstap voor hem"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties