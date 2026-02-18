Kodai Sano alsnog naar Ajax? "Tja, Ajax is Ajax ook niet meer"

Kodai Sano is dit seizoen de uitblinker op het middenveld bij NEC. De Japanner werd de afgelopen transferperiode al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Ajax, terwijl NEC een bod van twintig miljoen euro van Nottingham Forest afwees op Deadline Day.

Danny Hoekman is benieuwd waar Sano volgend seizoen speelt. "Sano is natuurlijk een goede speler", zegt de oud-speler van NEC in gesprek met Voetbal International. "Tweebenig, ijverig, hij pakt ballen af. Ik denk zeker dat hij een stap hogerop kan maken. De vraag is waarnaartoe. De Premier League of de Bundesliga is echt iets anders. Maar ja, als je de kans krijgt, zeg je niet snel nee."

"Ajax?", vraagt Hoekman zich af. "Tja, Ajax is Ajax ook niet meer. Vroeger was Ajax echt een gigant waar je blind naartoe ging. Nu is het geen topploeg meer. Dat ze spelers als Regeer en Baas in de basis hebben staan, zet dat je wel aan het denken. Dat NEC nee zei tegen twintig miljoen, vind ik alleen maar te prijzen. Ze draaien een goed seizoen en de sportieve ambities moeten prevaleren. Twintig miljoen ben je ook zo weer kwijt tegenwoordig. Andere clubs weten dat je zo veel hebt verdiend en je komt in een andere vijver terecht", besluit de voormalig technisch manager van NEC.