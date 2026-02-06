Kodai Sano niet naar Ajax: "Dat is voor ons wel een les geweest"

"Ik heb tegen alle clubs gezegd dat we hem niet willen verkopen", blikt hij terug op de website van VI. "Een van de technisch directeuren vroeg: "En wat nou als het voor echt veel geld is?" Dat zou het niet veel anders maken voor ons. Kodai kwam op zondag trainen en na afloop heb ik een uur met hem gesproken. Daarna heb ik de situatie uitgelegd aan zijn management en heb ik de biedingen afgewezen", aldus Aalbers.

De bestuurder was niet onder de indruk van de verhalen dat Kodai Sano een persoonlijk akkoord zou hebben met Ajax. "Ik heb al die verhalen langs me heen laten gaan. Ik raak er niet van in de war", vertelt hij. "Wat een omgeving doet om doelen te bereiken, daarop heb ik geen invloed. Maar goed, als je op dit niveau komt qua transfers wordt het spel ook anders gespeeld. Dat is voor ons wel een les geweest, als je ziet wat er op ons afkwam", erkent Aalbers.

"Toen Forest op maandag terugkwam, heb ik duidelijk gemaakt dat ons standpunt niet verandert. Dat is niet arrogant bedoeld en het was ook niet makkelijk. We willen er een uniek seizoen van maken en we denken dat de kans om dat te bereiken groter is met Kodai dan zonder hem", vervolgt hij. "Vanwege zijn kwaliteiten, maar ook vanwege de impact op het team in het geval van een transfer. Wat had het gedaan met de ploeg als een van de betere spelers was vertrokken, zo laat in de window? Het is ook een beetje een rekensom", aldus Aalbers, die weet dat de ploeg van trainer Dick Schreuder nu op een (gedeelde) 3e plek staat.

"Stel dat we de Europa League halen en ik zie wat Go Ahead Eagles en FC Utrecht daarin hebben verdiend. Dat is zeker acht miljoen. De kans dat we dat halen, is groter met Kodai. Hij zal in de zomer niet minder waard zijn en kan ons nu helpen om Europees voetbal te halen", voorspelt hij. "Dat is een droom van deze club en deze stad. Natuurlijk gaat het om veel geld, maar we hebben met Kento Shiogai al een fikse transfer gedaan. Wij denken echt dat Kodai in de zomer minimaal hetzelfde waard is. Die garantie heb je tegelijkertijd nooit, het is altijd een afweging", besluit Aalbers realistisch.