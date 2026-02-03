Kodai Sano vertelt: "Ik hoopte deze winter een stap te maken"

"Ik heb een aantal aanbiedingen gekregen en de afgelopen tien dagen waren moeilijk voor me", vertelt Sano op het clubkanaal van NEC. "Alle clubs die interesse hadden en een aanbieding deden, wil ik bedanken. Ik heb aangegeven hoe ik erin sta en NEC gaf aan hoe zij erin stonden. Ik ben nog jong, dus ik kan niet zeggen dat ik me er volledig voor kan afsluiten."

"Maar ik ben ook een prof, dus ik moet gewoon leveren op het veld", vervolgt hij. "Buiten het veld was het soms wel moeilijk. Ik heb met de club gesproken en ik voel me vrij in mijn hoofd. Ik moet verder en ik voel me goed. Ik ben naar NEC gekomen om uiteindelijk een volgende stap te maken. Ik ben veel bezig met mijn carrière en ik weet hoe belangrijk die volgende stap is."

"Ik hoopte deze winter een stap te maken, maar ik heb ook begrip voor de situatie van de club. Nu richt ik me op de zomer. Het WK is mijn grootste droom. Daarom besef ik hoe belangrijk dit seizoen is. Ik maak nog kans om opgeroepen te worden. Daarvoor moet ik veel spelen en ervaring opdoen. Ik wil mijn droom waarmaken", aldus Sano.