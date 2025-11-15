Koeman baalt flink na interland: "Dan mag het nooit zo zijn"

Ronald Koeman is kritisch over bepaalde aspecten van de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen, zo vertelt hij aan de NOS. Aanvallend wist Oranje te weinig te creëren, terwijl ook verdedigend meerdere fouten werden gemaakt.

Het Nederlands elftal had vrijdag moeite om door het compacte blok van Polen heen te breken. "Het kan lastig zijn als je dingen niet goed doet", zegt Koeman daarover. "Je zoekt soms moeilijke oplossingen in plaats van dat je sneller van kant wisselt en dan wel het juiste moment krijgt om een actie te maken."

Koeman ziet geduld en verdedigende scherpte als belangrijke verbeterpunten. "Je moet geduldiger zijn en verdedigend in een aantal momenten beter staan", legt hij uit. "Ik denk dat zij niet heel veel kansen hebben gehad, maar volgens mij hebben zij buiten de goal wel twee grote kansen gehad en volgens mij hebben wij die niet gehad."

Het doelpunt van Polen vindt de bondscoach bijzonder teleurstellend. "Je staat achterin met vijf tegen twee", zegt hij. "Er zijn meerdere spelers die niet doen wat je moet doen. Als je vijf mensen achterin hebt ten opzichte van twee aanvallers, dan mag het nooit zo zijn dat ze alleen op het doel af kunnen. Dan gebeuren er dingen die niet mogen. Dan moet je korter zitten of de binnenkant verdedigen."