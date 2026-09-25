Koeman bedankt Ajax-fans: "Enorme hoeveelheid liefde en steun"
Ronald Koeman en zijn familie hebben een dankwoord uitgesproken voor de steun na het overlijden van Bartina Koeman. De vrouw van de voormalig bondscoach van Oranje overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
Alle steunbetuigingen zijn ook binnengekomen bij de familie Koeman. "De afgelopen dagen stonden in het teken van het afscheid van mijn prachtige vrouw en onze allerliefste mama en oma, Bartina", schrijft Ronald Koeman op Instagram. "Bartina was het middelpunt van ons gezin. Het is moeilijk te bevatten dat zij er niet meer is en dat we zonder haar verder moeten."
Zo was het donderdagavond voor de wedstrijd tussen Oranje en Duitsland een minuut stil in de Johan Cruijff ArenA. "In deze ontzettend moeilijke tijd hebben we ons gedragen gevoeld door de enorme hoeveelheid liefde en steun die we van zoveel mensen hebben mogen ontvangen. De vele berichten, bloemen, kaarten en persoonlijke woorden hebben ons diep geraakt."
"Namens de familie willen wij iedereen uit de grond van ons hart bedanken. Voor ieder bericht, ieder gebaar en voor iedereen die op welke manier dan ook aan ons heeft gedacht. Het geeft ons kracht in deze moeilijke periode. Dank jullie wel", besluit Koeman, die via social media veel berichten kreeg van supporters van Ajax, Feyenoord, PSV en FC Groningen. Bij die clubs was hij in het verleden werkzaam als trainer.
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