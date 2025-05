Koeman botste met Ajax-speler: "Ik zei: 'Je moet je bek houden'"

Ronald Koeman is positief over het gedrag van Wout Weghorst bij Ajax. "Je hebt altijd spelers in je selectie die zo bezig zijn met voetbal. In het hedendaagse voetbal moet je dat ook zijn", begint Koeman op ESPN. "Ondanks dat Wout niet altijd speelt, ook niet vanaf het begin. Als je ziet hoe fit hij is en wat hij daarvoor doet. Hij is zo bezig met zichzelf en het elftal."

Afgelopen woensdag gingen beelden viraal waarop te zien is hoe Wout Weghorst direct na het gelijkspel tegen FC Groningen snel de catacomben in verdween. "Dit is niet gespeeld. Mensen zeggen: dit is allemaal voor de camera. Maar Wout is zo", licht de bondscoach toe.

"Voordat ik hem kende, dacht ik soms ook: beetje overdreven. Inmiddels weet ik wel dat hij zo is en niet alleen voor Ajax is hij belangrijk geweest, maar ook voor het Nederlands elftal. Als je hem brengt, verandert er iets door zijn manier van zijn spel en agressiviteit", vervolgt hij.

Koeman krijgt de vraag of de gedrevenheid van Weghorst hem soms in de weg zit. "Soms wel. Er was een moment op de training dat hij een tikkie kreeg", legt hij uit. "En ik kan me nog wel herinneren dat ik tegen Wout zei: En nou moet je je bek houden, want ik ben er nu klaar mee. Want dan gaat hij maar door en door. En na afloop weet hij zelf ook dat hij iets te lang doorgaat met zeuren. Maar voor een trainer zijn dit geweldige jongens om mee te werken. Ze geven ook feedback en ze vragen ook dingen", aldus de voormalige Ajacied.