Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Koeman gaat mogelijk stoppen bij Oranje: "Denk aan nabije toekomst"

Arthur
bron: PZC
Ronald Koeman op de KNVB Campus
Ronald Koeman op de KNVB Campus Foto: © Pro Shots

Ronald Koeman denkt actief na over zijn toekomst als bondscoach van het Nederlands Elftal. Mogelijk wordt het WK van 2026, als Oranje zich daarvoor weet te kwalificeren, het laatste grote toernooi van de oud-coach van onder meer Ajax

De afgelopen dagen sprak Koeman met PZC over zijn toekomst bij de nationale ploeg. "Dat interview had eigenlijk in de hallen moeten blijven, dat is niet gelukt", zegt hij over het gesprek waarin een mogelijk vertrek aan de orde kwam. "Het is een mogelijkheid, maar het ligt niet alleen aan mij. Daar denk ik zo af en toe wel eens over na. Het is niet iets waar ik constant mee bezig ben, maar zoals een ieder denk ik wel eens aan de nabije toekomst."

Een vertrek bij de KNVB lijkt niet uitgesloten. De samenwerking verloopt niet altijd even soepel en de bond eist een flink prijskaartje van Koeman, mocht hij daadwerkelijk vertrekken. Zelf geeft Koeman het Europese Kampioenschap in Duitsland een acht, als er cijfers gegeven zouden moeten worden.

Voetbalminnend Nederland lijkt echter niet overal even enthousiast over Koeman. Dat heeft deels te maken met het spel van Oranje, maar er spelen ook andere factoren mee.

Anwar El Ghazi bij Ajax in 2017

Oud-Ajacied krijgt gelijk in rechtbank: "Nog 1,2 miljoen euro"

Daishawn Redan

'Oud-Ajacied in opspraak geraakt en ontkent lachgasverslaving'

Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
