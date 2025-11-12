Koeman gaat mogelijk stoppen bij Oranje: "Denk aan nabije toekomst"

Ronald Koeman denkt actief na over zijn toekomst als bondscoach van het Nederlands Elftal. Mogelijk wordt het WK van 2026, als Oranje zich daarvoor weet te kwalificeren, het laatste grote toernooi van de oud-coach van onder meer Ajax

De afgelopen dagen sprak Koeman met PZC over zijn toekomst bij de nationale ploeg. "Dat interview had eigenlijk in de hallen moeten blijven, dat is niet gelukt", zegt hij over het gesprek waarin een mogelijk vertrek aan de orde kwam. "Het is een mogelijkheid, maar het ligt niet alleen aan mij. Daar denk ik zo af en toe wel eens over na. Het is niet iets waar ik constant mee bezig ben, maar zoals een ieder denk ik wel eens aan de nabije toekomst."

Een vertrek bij de KNVB lijkt niet uitgesloten. De samenwerking verloopt niet altijd even soepel en de bond eist een flink prijskaartje van Koeman, mocht hij daadwerkelijk vertrekken. Zelf geeft Koeman het Europese Kampioenschap in Duitsland een acht, als er cijfers gegeven zouden moeten worden.

Voetbalminnend Nederland lijkt echter niet overal even enthousiast over Koeman. Dat heeft deels te maken met het spel van Oranje, maar er spelen ook andere factoren mee.