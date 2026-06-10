Koeman irriteert zich aan Oranje-spelers: "Dan ben ik nog netjes"
Ronald Koeman maakt zich zorgen om hoe het Nederlands elftal omgaat met haar kansen. Zowel tegen Algerije als tegen Oezbekistan kwam de ploeg van de oud-speler van zowel Ajax als PSV maar moeilijk tot scoren.
Een velddoelpunt maakte Oranje de afgelopen twee duels niet. Tegen Oezbekistan won het door twee strafschappen van Cody Gakpo. "Dingen moeten verbeteren en we moeten dingen beter doen", constateert Koeman bij ESPN.
"En als ik één ding mag aangeven, dan is dat doelpunten maken", meent hij. "We spelen twee wedstrijden en maken twee doelpunten uit een penalty. Maar in die wedstrijden hebben we twee, drie goals laten liggen die we moeten maken", verzucht hij.
"Dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden", vervolgt hij over het kansen afmaken. "Ze doen het niet expres, ik denk dat de aanvallers altijd willen scoren. We creëren ook kansen, maar op dit niveau moet je minimaal in beide wedstrijden - en dan ben ik nog netjes - drie velddoelpunten maken. Dit moet wel veranderen, want anders win je niet veel wedstrijden."
"Ik ben nu niet zo gefrustreerd", zegt Koeman echter. "Dat was ik wel na de wedstrijd tegen Algerije. We hebben de eerste helft wederom best goede momenten gehad en we hebben uiteindelijk niets weggegeven", besluit hij .
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