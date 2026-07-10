Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

Ronald Koeman junior vindt dat zijn vader na de uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Marokko respectloos is behandeld. Vooral de scherpe vragen van Valentijn Driessen tijdens de persconferentie raakten de doelman van Telstar, zo vertelt hij bij Het Oranje Café.

Op de persconferentie vroeg Driessen of Koeman al zijn ontslag had ingediend en later wanneer hij dat zou gaan doen. "Grote trainers nemen vaak hun verantwoordelijkheid", zei de journalist. "Jij weet zelf ook dat dit nergens meer toe leidt. Dan is het toch eigenlijk einde verhaal." Koeman gaf aan er nog over na te willen denken, waarop Driessen reageerde: "Oké, succes met nadenken morgen." Frank Evenblij noemt de beelden ‘best wel pittig’. De voormalig sportpresentator vindt dat Driessen met zijn vragen te ver ging. "Ik ken Valentijn wel een beetje en ik moet er ook heel vaak om lachen. Maar dit slaat natuurlijk nergens op. Wie is hij om te bepalen wanneer Ronald Koeman besluit om op te stappen? Dat is gewoon niet aan hem." Evenblij stoorde zich voor het WK ook al aan de manier waarop Driessen Koeman benaderde. "Het irritante is: ik heb me er ook aan de voorkant al heel erg aan gestoord, toen de selectie bekend werd. Toen begon hij over Summerville, van: ‘Wat denk je nou, die heeft nog nooit op rechts gespeeld, waarom denk jij dat te weten?’ Ronald is toen nog rustig gebleven. Die had ook kunnen zeggen: ‘Weet je waarom? Omdat ik de bondscoach ben en ik ga erover.’ En hij bleek ook nog gelijk te hebben." Nicky van der Gijp erkent dat Koeman uiteindelijk gelijk kreeg, maar begrijpt de oorspronkelijke vraag wel. "Maar dat was op zich best een goed punt. Want hij heeft ook echt nooit op rechts gespeeld."

Evenblij blijft echter bij zijn standpunt. "Als Ronald een reden heeft om dat zo te zien… En hij heeft gewoon gelijk gehad. Mijn collega Erik Dijkstra verwoordde het goed: ik stoor me vaak aan Valentijn Driessen, maar hij is een beetje Gargamel van de Smurfen. En de Smurfen zonder Gargamel, dat is ook niet leuk. Je hebt ook iemand nodig die af en toe een beetje reuring geeft. Maar omgaan met Valentijn is ook een kunst. En jouw vader, die ik echt waardeer als een zeer groot trainer, is af en toe wel moeizaam in die interviews." Koeman junior vraagt wat Evenblij daarmee bedoelt. "Nou, hij kan dat niet heel makkelijk en leuk pareren", antwoordt de televisiepresentator. De doelman van Telstar zag dat voor het WK anders. "Voor het WK vond ik dat hij wel leuk kon dollen met Valentijn. Maar op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee. Toen ik de beelden zag, dacht ik gewoon: geen respect, man. Dat vreet je gewoon, denk ik, als familie ook. Zeker als het je vader is. Dan denk je: kom op, man, een beetje respect." Volgens Koeman junior hoort kritiek bij het vak van bondscoach, maar werd er tijdens de persconferentie een grens overschreden. "Volgens mij zei Hedwiges Maduro een keer in een interview iets van: je mag kritisch zijn op de formatie, op hoe je speelt, dat hoort erbij. Maar de toon… Het is ook mijn vader, maar het is ook Ronald Koeman. Hij heeft wel veel betekend voor Nederland. Dat was wel hard, zeker. Dat was moeilijk. Ik vond het bijna vernederend om die persconferentie terug te kijken."