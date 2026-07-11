Koeman jr. over kritiek op vader: "Hebben ze een schijthekel aan"

Rafael van der Vaart heeft begrip voor het feit dat Ronald Koeman junior zijn vader verdedigt na de kritiek op het Nederlands elftal. Toch blijft de voormalig international achter zijn eigen analyses staan. Volgens Van der Vaart richtte zijn kritiek zich vooral op de tactische keuzes van de oud-trainer van Ajax tijdens het WK 2026.

Daarbij werden onder anderen Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk genoemd. Volgens Koeman junior zouden oud-voetballers beter moeten begrijpen welke impact harde kritiek kan hebben op spelers en hun families. "Ja. Die hebben het allemaal vroeger meegemaakt, hoe vervelend het is. Ook voor de familie. Maar zij moeten natuurlijk ook een boterham verdienen."

Koeman junior sprak eerder in Het Oranje Café zijn onvrede uit over analisten die kritisch waren op zijn vader. "Ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar al die analisten hadden er vroeger zelf een schijthekel aan dat er over ze werd gezeurd. En nu doen ze precies hetzelfde. Dat vind ik vervelend."

Van der Vaart reageerde tegenover Sportnieuws op de uitspraken van Koeman junior en benadrukte dat zijn kritiek volgens hem niet persoonlijk was. "Wij hebben alleen gezegd dat hij in een verkeerd systeem coachte. Dat was volgens mij ook zo. Als je bondscoach bent, weet je: dit hoort erbij. Koeman is een fantastische vent, een fantastische trainer. Alleen dit toernooi was het hem niet."

De oud-speler van Oranje vindt dat kritiek onlosmakelijk verbonden is aan de rol van bondscoach, zeker wanneer de prestaties tegenvallen. Nederland werd op het WK al in de zestiende finale uitgeschakeld door Marokko, waarna Koeman besloot zijn functie neer te leggen.

Ondanks zijn eigen standpunt heeft Van der Vaart begrip voor de reactie van Koeman junior. Hij snapt dat het lastig is om zijn vader publiekelijk bekritiseerd te zien worden. "Als ze iets over mijn vader zouden zeggen, zou ik ze ook een draai om hun oren geven. Zo werkt de wereld. Het is toch logisch dat je je vader beschermt?"