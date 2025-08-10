TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Koeman jr. verrast door Ajax: "Had ik niet verwacht, echt bizar"

Joram
bron: ESPN
Ronald Koeman junior
Ronald Koeman junior Foto: © Pro Shots

Telstar verloor zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA 'maar' met 2-0 van Ajax. De provinciegenoot speelde een uitstekende wedstrijd in Amsterdam, maar na afloop overheerst de teleurstelling bij Ronald Koeman junior. De doelman vindt het 'echt bizar' dat Telstar achttien doelpogingen had tegen Ajax.

"De teleurstelling overheerst", zegt Koeman junior tegen ESPN. "Bizar eigenlijk, dat de teleurstelling overheerst. Natuurlijk heb ik vertrouwen in de ploeg, maar ik ben hier wel een klein beetje door verrast. Dat we zo veel kansen zouden hebben, had ik niet verwacht. Achttien doelpogingen, echt bizar. Dat wij hier geen goal hebben gemaakt, is echt heel frustrerend."

Koeman geeft zelf toe dat hij niet vrijuit ging bij de 2-0 van Wout Weghorst. Toch kan hij terugkijken op een sterk debuut in de Eredivisie. "Je weet dat je veel te doen krijgt als je naar de ArenA gaat. Ze hebben veel kwaliteit en daar moet je scherp op zijn. Ik ben blij dat ik het team daarmee heb kunnen helpen. Maar hooguit voor mezelf is het fijn, want we hebben er niet veel aan gehad", aldus Ronald Koeman junior.

Gerelateerd:
Chuba Akpom

Ajax bevestigt vertrek van Akpom; huurtransfer met optie tot koop

0
Wout Weghorst en Youri Baas

Baas heeft duidelijke positie-voorkeur: "De trainer weet dat wel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Fortuna Sittard 1 0 1
3 NEC Nijmegen 0 0 0
4 FC Twente 0 0 0
5 Ajax 0 0 0
6 NAC Breda 0 0 0
7 PSV 0 0 0
8 FC Utrecht 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd