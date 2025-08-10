Koeman jr. verrast door Ajax: "Had ik niet verwacht, echt bizar"

Telstar verloor zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA 'maar' met 2-0 van Ajax. De provinciegenoot speelde een uitstekende wedstrijd in Amsterdam, maar na afloop overheerst de teleurstelling bij Ronald Koeman junior. De doelman vindt het 'echt bizar' dat Telstar achttien doelpogingen had tegen Ajax.

"De teleurstelling overheerst", zegt Koeman junior tegen ESPN. "Bizar eigenlijk, dat de teleurstelling overheerst. Natuurlijk heb ik vertrouwen in de ploeg, maar ik ben hier wel een klein beetje door verrast. Dat we zo veel kansen zouden hebben, had ik niet verwacht. Achttien doelpogingen, echt bizar. Dat wij hier geen goal hebben gemaakt, is echt heel frustrerend."

Koeman geeft zelf toe dat hij niet vrijuit ging bij de 2-0 van Wout Weghorst. Toch kan hij terugkijken op een sterk debuut in de Eredivisie. "Je weet dat je veel te doen krijgt als je naar de ArenA gaat. Ze hebben veel kwaliteit en daar moet je scherp op zijn. Ik ben blij dat ik het team daarmee heb kunnen helpen. Maar hooguit voor mezelf is het fijn, want we hebben er niet veel aan gehad", aldus Ronald Koeman junior.