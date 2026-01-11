Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Koeman junior onder de indruk van Ajax-speler: "Hij is écht goed"

Joram
bron: ESPN
Ronald Koeman junior
Ronald Koeman junior Foto: © BSR Agency

Zondag verloor Telstar nipt van Ajax (2-3), ondanks dat het team met tien man nog terugkwam in de wedstrijd. In de beginfase had doelman Koeman junior echter een lastig moment bij de openingstreffer van de Amsterdammers.

"Voor mijn gevoel werd de bal van richting veranderd", zo vertelt Koeman junior in gesprek met ESPN. "Ik lag toen ook al, dus dan moet je geluk hebben dat de bal alsnog op je voet komt. Het ziet er gewoon knullig uit, maar ik vind het geen fout. Ik ben vaak wel reëel als het fout is."

Koeman junior had daarnaast ook complimenten voor Ajax. Hij noemt Youri Baas kort, maar richt zich vooral op Oscar Gloukh. "We hadden veel moeite met die nummer 10 (Oscar Gloukh, red.). We kregen moeilijk grip op hem, zeker toen hij ging zwerven. Ik vind hem goed aan de bal. Hij is écht een goede speler", aldus Koeman junior. 

