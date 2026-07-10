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'Koeman klaar met voetballerij': "Was denk ik z'n laatste functie"

Rik Engelbertink
bron: Het Oranje Cafe
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © BSR Agency

Ronald Koeman junior wist voor de rest van Nederland dat zijn vader zou stoppen als bondscoach van Oranje. De oud-speler en trainer van Ajax deelde een 'emotioneel bericht' in de groepsapp van de familie, waarmee hij zijn einde als bondscoach al leek weg te geven.

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"Volgens mij had hij in dezelfde nacht de keuze al gemaakt", vertelt zijn zoon Ronald Koeman junior bij Het Oranje Café over de nacht na het verloren duel met Marokko. "We hadden in een groepschat die nacht al een bericht gezien. Wat hij stuurde? Het was een wat langere tekst over hoe hij zich voelde en dat hij ermee zou stoppen. ‘Tijd voor mama’, schreef hij. Dat is mooi."

Junior geeft aan dat zijn vader het zwaar had met het feit dat Oranje had verloren. "Dat je uitgeschakeld bent. Dit was voor hem natuurlijk, ik wil niet zeggen het laatste project, maar je leeft er maandenlang naartoe. Dan komt het WK, dan kom je door de groepsfase en dan lig je eruit. Dat is voor hem natuurlijk ook een domper."

Koeman zijn vrouw Bartina zal in ieder geval blij zijn dat haar man weer naar haar terugkeert. "Ja, tuurlijk. Mijn moeder zit daar alleen in een appartement in Barcelona. Die heeft haar man nodig", zegt Koeman junior, die denkt dat zijn vader klaar is in de voetbalwereld. "Als ik het bericht zag dat hij naar de buitenwereld stuurde, denk ik dat dit zijn laatste functie was als trainer."

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