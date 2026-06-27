Koeman krijgt kritiek na basisplek Aké: "Geef Hato nou de kans"
Nathan Aké stond tegen Tunesië voor het eerst in de basis dit WK. De Oranje-verdediger kreeg na afloop gemengde beoordelingen in de Kick-off podcast van De Telegraaf.
Analist Mike Verweij was positief over het optreden van de verdediger van Manchester City. Volgens hem bracht Aké vooral rust en ervaring in een duel waarin veel op de eigen helft werd gespeeld. "Aké kan je neerzetten en die voetbalt wel mee. Het was voor hem ook wel lastig, want die Tunesiërs speelden met elf man achter de bal en dan sta je daar als verdediging. Hij speelde niet heel opvallend, maar het is een jongen die ook genoeg kan nemen met een plek achter Mickey van de Ven."
De verdediger, die inmiddels 61 interlands achter zijn naam heeft, zou daarnaast ook een belangrijke rol hebben in het begeleiden van jongere spelers binnen de selectie. "Aké is bezig om Van de Ven te steunen en te coachen. Hij heeft een berg van ervaring én speelt bij Manchester City."
Niet iedereen was echter overtuigd van zijn basisplek. Valentijn Driessen had liever gezien dat bondscoach Ronald Koeman had gekozen voor oud-Ajax-speler Jorrel Hato. "Ik vind het onbegrijpelijk dat Aké speelt. Waarom niet Hato? Dat is een coming man. Koeman heeft Valente en Smit al niet meegenomen."
"Je kan ook Jorrel Hato daar neerzetten. Dan maakt hij ook zijn eerste minuten op een WK. Het is Tunesië. Die jongen zou ongetwijfeld zenuwen hebben, maar wel scherp zijn. Aké loopt daar ook vanwege zijn routine en ervaring rond. Maar geef zo’n jongen nou de kans", aldus Driessen.
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Koeman krijgt kritiek na basisplek Aké: "Geef Hato nou de kans"
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