Koeman krijgt kritiek na basisplek Aké: "Geef Hato nou de kans"

Analist Mike Verweij was positief over het optreden van de verdediger van Manchester City. Volgens hem bracht Aké vooral rust en ervaring in een duel waarin veel op de eigen helft werd gespeeld. "Aké kan je neerzetten en die voetbalt wel mee. Het was voor hem ook wel lastig, want die Tunesiërs speelden met elf man achter de bal en dan sta je daar als verdediging. Hij speelde niet heel opvallend, maar het is een jongen die ook genoeg kan nemen met een plek achter Mickey van de Ven."

De verdediger, die inmiddels 61 interlands achter zijn naam heeft, zou daarnaast ook een belangrijke rol hebben in het begeleiden van jongere spelers binnen de selectie. "Aké is bezig om Van de Ven te steunen en te coachen. Hij heeft een berg van ervaring én speelt bij Manchester City."