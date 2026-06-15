Koeman krijgt onvoldoende: "Oranje verspeelde onnodig 2 punten"

Het Nederlands elftal speelde zondagavond op het WK in de Verenigde Staten met 2-2 gelijk tegen Japan en Johan Inan toont zich kritisch op Ronald Koeman. De verslaggever ziet een duidelijk verbeterpunt voor de bondscoach, die in het verleden bij Ajax, PSV en Feyenoord onder contract stond.

"In het laatste kwart ging het wel mis. Met zijn wissels trok Koeman snelheid en stootkracht uit de ploeg", vervolgt hij in het rapport op AD.nl . "Mede daardoor ontstond een slotoffensief waarin Oranje onnodig twee punten verspeelde", aldus Inan, die een 5 geeft aan Ronald Koeman.

Voormalig Ajacied Ryan Gravenberch wordt met een 7 beoordeeld. "Gravenberch trok Oranje van een dood spoor", constateert hij. "Zijn goede steekbal op Summerville leverde nog geen treffer op, maar zijn afgemeten voorzet op Van Dijk wel. En ook bij de 2-1 fungeerde Gravenberch als aangever, door de bal met een korte rush bij Summerville te brengen. En dat nadat hij de vlakke eerste helft nog gefrustreerd afsloot hij tussen de linies de bal niet kreeg van Van Hecke."

"Gravenberch was één van de diepe middenvelders en vond zich vaak terug in een mêlee van ingegraven Japanners, daar waar hij het liefst één van de eerste pionnen in de opbouw is. Na rust bewees de Liverpool-speler alsnog zijn waarde toen de ruimtes groter werden", vervolgt Inan, die een ruime voldoende (6,5) geeft aan Frenkie de Jong.

"Hij kreeg een andere rol, omdat hij in en uit de verdediging moest schuiven als Japan met minimaal vijf spelers aanviel. Dat deed hij ook behoorlijk. Frenkie gaf Oranje meer defensieve zekerheid en ook aan de bal speelde hij sterk, met het hoogstandje na achttien minuten als hoogtepunt. In de slotfase kon ook de middenvelder van FC Barcelona echter een Japanse storm niet voorkomen."