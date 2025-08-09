Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax

Koeman krijgt vraagt over Ajax - Telstar: "Ben je niet bang?"

Sara
bron: Oranjezomer
Ronald Koeman tijdens een persconferentie
Ronald Koeman tijdens een persconferentie Foto: © Pro Shots

Aan tafel bij De Oranjezomer vraagt Wierd Duk aan Ronald Koeman of hij niet bang is dat zijn zoon Ronald Junior, komende zondag als keeper van Telstar op bezoek bij Ajax, veel doelpunten moet incasseren. 

"Ben je nou niet bang dat je zoon echt veel goals om z'n oren gaat krijgen?", is de vraag die Duk stelt aan Koeman. Koeman reageert lachend: "Je kan er beter in één wedstrijd vijf tegen krijgen dan iedere wedstrijd drie, lijkt mij. Als het dan toch een keer moet gebeuren. Maar natuurlijk hoop je daar niet op."

"Telstar tegen Ajax is natuurlijk echt een zware wedstrijd voor hun", wordt aan tafel gesteld. "Ja, maar je hebt niets te verliezen", stelt Jack van Gelder. "Laat ze gewoon lekker onbevangen spelen. Ze hebben een hartstikke goede trainer. Ik geloof er wel in. Alleen zal het misschien op de termijn van 34 wedstrijd te weinig of misschien wel veel te weinig zijn."

"Dat is het probleem natuurlijk voor dat soort clubs", haakt Koeman daar op in. "Pas eind augustus weet je hoe sterk een team is. Sommige spelers kiezen misschien net de dag voor de sluiting van de transfermarkt toch voor Telstar en staat er ineens een ander elftal."

