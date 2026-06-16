Koeman krijgt wind van voren: "Deed Gravenberch bij Ajax nooit"

Ryan Gravenberch wist tijdens het duel van Oranje met Japan liefst twee assists te geven. Toch is Nicky van der Gijp niet weg van het spel van de oud-Ajacied, die volgens hem op vreemde plekken op het veld liep

"Je moet spelers ook in hun kracht gebruiken. We hebben Gravenberch in de eerste helft gezien en die heeft tien ballen aangeraakt. Die liep op posities waar hij nog nooit heeft gelopen. Bij Ajax niet, bij Liverpool niet en bij Bayern München niet", zegt Nicky van der Gijp bij De Oranjezomer.

"Als je van tevoren een plan maakt, dan zorg je er van tevoren toch weer dat je beste spelers op de plekken waar ze goed zijn aan de bal komen", merkt hij op. "Het is toch heel raar dat hij bij de zestien aan de bal komt? Dumfries stond gewoon negen van de tien keer voor Summerville. Dat was belachelijk."