Koeman legt beslissing rond Ajacied uit: "Dat wisten we nog niet"

Jorrel Hato doet mee aan het EK met Jong Oranje in Slowakije, maar sluit pas zondag aan bij de selectie van Michael Reiziger. Daardoor ontbreekt de Ajacied dinsdag bij het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta.

In de eerdere interland tegen Finland bleef Hato de hele wedstrijd op de bank. Bondscoach Ronald Koeman lichtte na afloop toe dat het onzeker was hoe Nathan Aké fysiek zou reageren, en daarom werd Hato pas na het eerste duel vrijgegeven. "Dat wisten we nog niet, hoe Nathan Aké zou reageren op deze week. Dat is goed geweest", stelde Koeman bij de NOS. "Daarom hebben we niet eerder tegen Jorrel gezegd: jij gaat nu al naar Jong Oranje. We hebben om die reden gewacht tot en met de eerste wedstrijd van ons."

Zondag reist Jong Oranje af naar Slowakije, waar op 12 juni de eerste groepswedstrijd tegen Finland op het programma staat. Daarna volgen duels tegen Denemarken (15 juni) en Oekraïne (18 juni). Koeman roept geen vervanger op voor Hato.