Koeman legt keuze voor Ajacied Baas bij Nederlands elftal uit

Op de persconferentie van maandagmiddag gaf Koeman tekst en uitleg. "Voor de positie van Denzel hebben we Jurriën Timber, Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong ook nog", zei de bondscoach. "Dat kunnen we dus wel goed opvangen." Koeman keek daarom naar de andere kant van zijn defensie. "We hebben te maken met blessures bij Nathan Aké, Micky van de Ven en Stefan de Vrij."

"En dan hebben we ook Quilindschy Hartman nog, die ook linksbenig is. Dus we hadden behoefte aan een linksbenige speler. Dan kijk je ook naar Jong Oranje en Youri is een speler die het prima doet bij Ajax", aldus Koeman.